VIDEO: Murjāņu Sporta ģimnāzijas handbolisti pirmo reizi kļuvuši par Latvijas čempioniem

Pirmajā mačā pirms izlašu pārtraukuma negaidīti ar 33:27 uzvarēja MSĢ, bet sestdien dobelnieki revanšējās ar uzvaru 34:26. Sestdien Ogrē pirmajā cīņā par bronzas godalgām "ASK Zemessardze"/RSU ar 34:27 pieveica "Ogri". Otrā spēle sērijā notiks trešdien Rīgā. Dobelnieki pusfinālā ar 2-0 uzvarēja "ASK Zemessardze"/RSU komandu, bet MSĢ abās spēlēs pārspēja "Ogri". Pirms gada desmito reizi par Latvijas čempioniem kļuva dobelnieki, otrā finišēja MSĢ un trešā - "ASK Zemessardze"/LSPA.