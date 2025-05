Šmitam un Artūram Kurucam ražīgas spēles nacionālajos čempionātos

Lukas Banki vadītā "Anadolu Efes" mājās ar 76:65 (18:13, 25:12, 14:27, 19:13) pārspēja "Buyukcekmece" vienību. Šmits laukumā pavadītajās 26 minūtēs realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+9) un ar 17 efektivitātes koeficienta punktiem bija otrs produktīvākais uzvarētāju rindās. Šmits bija rezultatīvākais "Anadolu Efes" komandā, bet pretiniekiem 14 punktus guva Evans Bruisma.