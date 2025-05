Vācijas hokejisti atgūst trīs vārtus, bet ASV izlase pierāda savu pārākumu

Pēc 48 sekundēm Vācija vairākumā panāca neizšķirtu. Pēc Marka Mihaeļa metiena no zilās līnijas ripa trāpīja Vojceham Stahovjakam un ielidoja ASV izlases vārtos - 3:3. 45.minūtē amerikāņi vairākumā atguva vadību. Konors Gārlends no Vācijas zonas vidus, neapstādinot ripu, raidīja to Matiasa Nīderbergera sargāto vārtu labajā augšējā stūrī, panākot 4:3. 57.minūtē Logans Kūlijs iemeta ripu tukšos Vācijas vārtsarga Filipa Grūbauera sargātajos vārtos, bet, Vācijai spēlējot bez vārtsarga, 6:3 59.minūtē panāca Kleitons Kelers.