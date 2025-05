Beata Girvica un Aleksandra Mihailova: "Latvija ir stipra valsts!" - Eiropas karatē čempionāta medaļnieces par ceļu uz panākumiem. FOTO

Beata. Protams, tas ir ļoti labs rezultāts, un es esmu ļoti priecīga par to. No vienas puses tas ir grūti – pirmo reizi būt tādās lielās sacensībās ar pieaugušajiem, kuri daudzus gadus cīnās augstākajā līmenī, bet no otras puses tevi pārņem emocijas, enerģija. Man gribējās cīnīties.