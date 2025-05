Kanāda tikai trešajā trešdaļā nolauž austriešus; Čehija pārliecinoša pret ungāriem

Spēles 12. minūtē Vincencs Rorers pretuzbrukumā izslidoja viens pret Marku Andrē Flerī un panāca 1:0 austriešu labā. Otrā perioda otrajā minūtē Neitans Makinons ar metienu no iemetienu apļa vairākumā izlīdzināja rezultātu, bet 14. minūtē viņš ar vēl vienu raidījumu no kreisās puses panāca jau 2:1. Trešā perioda devītajā minūtē pēc Vila Kulī atjautīgas piespēles Treviss Koneknijs nostiprināja Kanādas izlases vadību, bet trīs minūtes vēlāk pats Kulī ar netraucētu metienu panāca 4:1. Punktu kanādiešu uzvarai pielika Sidnijs Krosbijs ar vārtiem no tuvas distances 93 sekundes pirms pamatlaika beigām.