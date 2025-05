"Jelgava" pēc uzvaras pār "Audu" tuvojas pretiniekiem tabulā.

Spēles 21. minūtē pēc Renāra Varslavāna piespēles no labās malas bumba vārtu priekšā nonāca pie Ngenā, kurš panāca 1:0 "Audas" labā. Astoņas minūtes vēlāk pēc Ondreja Ulmana centrējuma soda laukumā Juzvaks pielika kāju un sita bumbu tīklā. Puslaika turpinājumā, 34.minūtē, pēc soda sitiena bumba atlēca no "sieniņas" un vārtos to ieraidīja Holoubeks. Trešo reizi bumba "Audas" cietoksnī nonāca pamatlaika beigās, kad pēc piespēles uz vārtu priekšu Pontelo sita bumbu savos vārtos.