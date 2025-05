Andersons pārdzīvo, ka nejauši sanācis iemest Gudļevska sargātajos vārtos

au ziņots, ka Latvija piekāpās ar 0:6 (0:0, 0:2, 0:4). 51. minūtē Mikas Zibanežada metienu no laukuma kreisā stūra atvairīja Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis, taču ripa no Andersona nūjas ielidoja Latvijas vārtu labajā augšējā stūrī - 5:0 Zviedrijas labā. "Tas bija rikošets. Ripa atlēca no mūsu vārtsarga, un es jau biju tik tuvu vārtiem. Žēl, ka šādi zviedru vārtos nevaru iemest," sarunā ar LETA teica Andersons.