No kautiņiem līdz tiesnešu aizskaršanai. Ar kampaņu un arbitru skolu uzlabo Latvijas basketbola vidi

Tie gan nav bijuši vienīgie gadījumi. “Kādos tik vārdos neesmu saukts un kā pret mani nav vērsušies, ieskaitot basketbolā zināmas personības, kas vispār ir nepieņemami. Bija arī viens gadījums, kad piedāvāja iziet ārā izkauties. Man gan biežāk šādus piedāvājumus izteica no tribīnēm, kamēr pēc spēles, ejot garām gaitenī, drosme no bravūrīgākajiem vecākiem jau bija pazudusi,” viņš atminas. No sava laika, tiesājot LJBL spēles, Tukišs guvis secinājumu, ka vecāki vēlējušies vadīt spēles, velkot deķīti katrs uz savu pusi. Katrs no viņiem vēlējies, lai atvase izaug par nākamo lielo basketbola zvaigzni, kas gan radījis apmulsumu bērnā. “Viņš neiemet, pagriežas pret tēvu, un sāk raudāt,” atceras tiesnesis.