Kanāda grauj frančus, ungāri sper platu soli palikšanai elitē

Kanāda A grupas mačā Stokholmā ar 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) pārspēja Franciju. Septītajā minūtē Bo Horvats no vārtu priekšas panāca 1:0 Kanādas labā, bet 13. minūtē pretuzbrukumā Vils Kulī no kreisā iemetiena apļa trāpīja vārtu kreisajā augšējā stūrī - 2:0. 38. minūtē vairākumā Sidnijs Krosbijs no labā iemetiena apļa pietuvojās vārtiem un trāpīja ripu vārtu tuvējā augšējā stūrī, bet 44. minūtē pēc ātras saspēles vairākumā 4:0 ar metienu vārtu labajā augšējā stūrī panāca Horvats, gūstot savus otros vārtus mačā. 52. minūtē ripa pēc Brendona Montūra metiena trāpīja pretinieku vārtsargam un pārlidoja viņam pārī, ieslīdot vārtos - 5:0. Montūram šajā mačā arī rezultatīva piespēle. "Sauso" maču ar 15 atvairītiem metieniem aizvadīja Džordans Biningtons, bet pretinieku vārtos Žilians Žinkā tika galā ar 31 metienu.