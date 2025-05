FOTO: “Stirnu buks” pirmo reizi ielec Lietuvā, ar uzvarām atgriežas taku skriešanas smagsvari

“Stirnu buka” sezonu iesācis ar otro vietu Tukuma apkārtnes mežos “Star FM Vāveres” distancē to pašu Lietuvā “Lūsī” atkārtoja Klāvs Stankevics. Trijnieku vīriešiem noslēdza trases veidotājs Valds Rubels, kurš bija ļoti priecīgs uzņemt nozīmīgo skriešanas seriālu pie sevis. Sievietēm pirmā posma rezultātu atkārtoja un vēlreiz otro vietu izcīnīja Ivita Šale, bet pēc ilgāka pārtraukuma trijniekā iekļuva pirms dažiem gadiem bronzu Latvijas čempionātā maratonā nopelnījusī Līga Rusiņa.



“VENDEN Stirnu buks” 21 kilometra vīriešiem pirmajās divās vietās atkal bija tie paši, uzvaru vēlreiz izcīnot 2023. gada maratona bronzas medaļniekam valsts čempionātā Kristapam Vējam-Āboliņam, bet otrajā vietā finišējot Jānim Jerofejevam, kuram jau otrā vieta trešo posmu pēc kārtas, jo pērn oktobrī Madonā aiz Jāņa Girgensona arī bija trešais. Otru godalgu lietuviešiem sarūpēja trešajā vietā finišējušais Vaids Romanausks.



Sievietēm arī pirmās divas bija tās pašas, tiesa, atšķirībā no vīriešiem mainītās pozīcijās, proti, šoreiz pirmā atskrēja Zanda Malančuka, bet otrā finišēja katru nedēļas nogali startējošā Ilona Daģe, kura pirms nedēļas Līvenhofas 10 kilometru distancē tikai pāris centimetrus piekāpās uzvarētājai Klintai Lauskai, kura pagājušā gadā “Stirnu bukā” uzvarēja trijos posmos, bet šoreiz Lietuvā nebija, jo gatavojas cīnīties par medaļu 18. maijā maratonā. Tāpat kā pirms diviem gadiem arī Latvijas-Kanādas hokeja spēles dienā kājas traumu guva Agnese Pastare, kura sezonu iesāka ar trešo vietu sniegotajā Āžu kalna trasē, bet šoreiz trešo vietu ieņēma savulaik viena no vadošajām jauniešu orientieristēm Agnese Jaunmuktāne. Divus mēnešu pēc bērna dzimšanas distancē mierīgākā tempā devās Lietuvas rekordiste 50 kilometru un 100 kilometru Gitana Akmenavičute, kura tik ļoti vēlējās noskriet “Stirnu buku” savā valstī.



“KARTE VESELĪBA Zaķis” 13 kilometros Tukuma mežos aprīlī iesākto turpināja un vēlreiz pirmais finišā ieradās vadošais šķēršļu skrējējs Artjoms Rekuņenko, kurš pērn startēja reti, iegūstot vienu otru un trešo vietu. Pagājušā gadā divas trešās vietas ieguvušais Ralfs Dzosens, kurš nopelnīja bronzu pieaugušajiem piecos kilometros šosejā, šoreiz otrajā vietā, bet 2024. gadā piecas septītās vietas Buka distancē ieņēmušais Jānis Olengovičs pēc kāda pārtraukuma atgriezās trijniekā.



Sievietēm pagājušā posma pirmo divu vietu ieguvējas samainījās vietām. Ja 5.aprīlī pirmo uzvaru “Stirnu bukā” svinēja Marta Meiere, tad šoreiz to pašu paveica Daina Stonka ar emocionālu finišu. Pagājušo sezonu ar divām trešajām vietām sākusi valmieriete Džuljeta Jēkabsone noslēdza trijnieku, daudz labāk nostartējot nekā sniegotajā trasē pirms mēneša.



“STAR FM Vāvere” septiņos kilometros atkal nepārspēts palika un savu 25. uzvaru izcīnīja Austra Āboliņa audzēknis no SK “Ašais” Roberts Glazers, kuram salīdzinoši tuvu bija sezonu ar trešo vietu iesākušais, bet šajā posmā otrās vietas ieguvējs Ģirts Viļumovs. Kas beigās nesanāca “Stipro skrējienā” pirms nedēļas, šoreiz izdevās triatlonistam Sergejam Juhno, kuram trešā vieta. Sievietēm otro godalgu sezonā ieguva Zane Zālīte, kura šajā posmā par pozīciju augstāk un otrajā vietā. Savukārt 5. aprīlī tieši aiz pjedestāla palikušās Simona Kārkliņa un Arta Martinsone Jaunakmenē izcīnīja attiecīgi pirmo un trešo vietu. Simonas māsa Signe pirmajā posmā bija otrā, bet 2024. gada sezonā izcīnīja trīs uzvaras, taču uz Lietuvu nebija atbraukusi.



Latvijas Valsts mežu Skolu čempionātā septiņos kilometros pirmo uzvaru Stirnu bukā izcīnīja šī gada U-14 čempions 1000 metros telpās Daniels Ķepals, kuram sekoja Artūra Radvila brālis Kārlis, iegūstot pirmo godalgu. Abas reizes šajā sezonā un arī noslēdzošajā posmā pagājušā gadā trešais finišēja Leons Zīders. Meitenēm, izlaidusi pirmo posmu, ar uzvaru jauno sezonu iesāka slēpotāja un biatloniste Martīne Djatkoviča, kura pagājušajā gadā bija nepārspēta divas reizes. Līdz ar to sezonas atklāšanas posmā pirmo divu vietu ieguvējas no U-14 grupas šoreiz pabīdījās par pozīciju zemāk, otro vietu iegūstot U-14 vicečempionei 1000 metros telpās Elzai Priedītei, bet trešajai finiša līniju šķērsojot daudzas uzvaras trialtonā izcīnījušajai Martai Gustiņai.



STB Superlīgā komandām, kur pirmais astotnieks pēc pirmā posma varēja baudīt priekšrocības VIP teltī, vēlreiz otro un trešo vietu ieguva attiecīgi “Virsotne/LA SPORTIVA” un “Skrien Jēkabpils/Mizuno”, taču pirmās vietas izcīņā pamatīga rokāde. Tukumā dzimtā meža posma uzvarētāji “ASK Patria Sportland”, kuriem iztrūka abu līderu – Girgensona un Bērziņa – šoreiz palika septītie, bet no sestās vietas 5. aprīlī uz pirmo 11. maijā pacēlās “Rieksti mīl vāveres”, kuriem savukārt tieši abi līderi Švilpe un Ronimoiss atgriezās sastāvā.



STB skolu superkausā žiglākie bija Aizputes vidusskolas skolēni, lielāko jaunpienācēju skaitu sarūpēja Iecavas vidusskola, bet garākā taka un dižākais pulks sanāca viņu kaimiņiem Bauskas Valsts ģimnāzijai, kas tad arī šoreiz uzvarēja kopējā ieskaitē.

Kanikrosā uzvaras izcīnīja Ilarija Ulmane un