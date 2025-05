Latvijas basketbola klasika: VEF un “Ventspils” pēc gada pārtraukuma cīnīsies par LBL titulu

VEF LBL izslēgšanas spēles sāka no pusfināla, jo apvienotās Latvijas – Igaunijas līgas regulāro turnīru no Latvijas komandām noslēdza kā viena no divām labākajām. Par vietu finālā Mārtiņa Gulbja trenētā komanda spēkojās pret “Valmiera Glass”/ViA, uzvarot ar 3-1 (97:81, 73:80, 110:95, 108:84). Šajos četros mačos kluba uzbrukuma līderis bija ukrainis Isufs Sanons, kurš vidēji izcēlās ar 24,2 punktiem. Savukārt Vjačeslavam Bobrovam 16,8 punkti, 8,8 atlēkušās bumbas un veselas sešas piespēles.