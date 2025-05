Blumbergam zaudējums FIBA Čempionu līgas finālā; Lomaža iespaidīgais sniegums neglābj no zaudējuma Gailīša komandai

UCAM ar 81:71 (18:22, 26:15, 13:18, 24:16) pārspēja bez Mārča Šteinberga spēlējušo Manrezas "Baxi". R.Kurucs 31 minūtē un četrās sekundēs laukumā realizēja piecus no desmit divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš sakrāja arī deviņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, četras pārķertas bumbas, četras piezīmes, četras izprovocētas piezīmes pretiniekiem, +/- rādītāju +8 un efektivitātes koeficientu 19. Rezultatīvāks par Kurucu mājiniekiem rindās bija vien Dilans Eniss ar 23 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Viesiem 15 punktus guva Kamerons Hants.