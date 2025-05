"Hurricanes" uzvar "Capitals" un izvirzās vadībā Stenlija kausa sērijā

Pirmā perioda vidū mājinieki ar diviem Korija Perija gūtajiem vārtiem bija panākuši vadību ar 2:0, vienus no vārtiem Perijam iemetot vairākumā. Nikolā Ruā un Railijs Smits 55 sekunžu laikā panāca neizšķirtu, bet 38. minūtē pēc rezultatīva Viljama Kārlsona metiena viesi pirmo reizi izvirzījās vadībā - 3:2. 57. minūtē izlīdzinājumu panāca Konors Makdeivids, bet uzvaras vārtus Smits guva sekundi pirms pamatlaika beigām. Viņš pretinieku zonas vidū ar māņu kustību atbrīvojās no diviem sedzējiem, paslidoja pa kreisi, apspēlēja vārtsargu, un pēc viņa metiena ripa no Leona Draizaitla nūjas ielidoja vārtos. Vārtu guvuma fiksēšanai bija nepieciešams videoatkārtojums.