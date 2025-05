Uz Rīgu kuplā skaitā pošas pasaules elites skrējēji. Vai gaidāms rekordu birums?

Arī sieviešu konkurencē maratona distancē dosies līdzvērtīga starptautiskā izlase. Ajanta Kumela no Etiopijas (2:24:29, 2022), kura sasniegusi augstvērtīgus rezultātus vairākos Eiropas maratonos, tajā skaitā Slovākijā, Barselonā un Hamburgā, pasaules čempione krosā Bone Čeluke (2:24:37, 2022) no Etiopijas un vairāku maratonu – Ženēvā, Singapūrā, Sanpaulu un citur – godalgotu vietu ieguvēja Džeina Jelagata Sūrija (2:26:29, 2017) no Kenijas.