Hokeja čempionātu sāk arī Latvija. Priekšā nopietna cīņā pret sīksto Franciju

Gandrīz puse Francijas izlases spēlētāju pārstāv vietējo čempionātu, ieskaitot vienu no valstsvienības lielākajām zvaigznēm, veterānu Sašu Treju, bet tieši ārzemēs spēlējošie varētu būt lielākie vilcēji. Īsi pirms čempionāta komandai pievienojās vienīgais šosezon Nacionālajā hokeja līgā (NHL) spēlējušais francūzis Aleksandrs Teksjē, kurš Sentluisas "Blues" rindās regulārajā čempionātā 31 spēlē sakrāja 11 (6+5) punktus, bet Stenlija kausa izcīņā trīs spēlēs tika pie vienas rezultatīvas piespēles. Pjērs Eduārs Belemārs (kuram karjerā 700 NHL maču), Kevins Bozons, Enco Guebī un vārtsargs Antuāns Kellers no Šveices, Dilans Fabrē un Hugo Galē no Somijas, Žordāns Perē no Čehijas, Šarls Bertrāns no Vācijas, vārtsargs Žuliāns Žunca no Slovākijas un Luiss Budons no Zviedrijas otrās līgas. Tomēr izlasē šosezon nav viens no ilggadējiem valstsvienības līderiem par okupantu līgu dēvētās KHL cienītājs Stefans da Kosta, kā arī svarīgu aizsargu - Johana Ovitū, Floriana Šakiašvili un Tomā Tirī.