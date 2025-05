Latvijas pretiniece un galvenā favorīte Kanāda nosaukusi zvaigžņoto sastāvu pasaules čempionātam

ROSTER UPDATE | Jordan Binnington, Nathan MacKinnon and Brayden Schenn have been added to 🇨🇦’s National Men’s Team for #MensWorlds.



MISE À JOUR | Jordan Binnington, Nathan MacKinnon et Brayden Schenn s’ajoutent à l’équipe nationale masculine du 🇨🇦 pour le #MondialMasculin. pic.twitter.com/cyV50FJDSA