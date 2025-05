Jālauž Zviedrijas lāsts. Jau 28. pavasari pēc kārtas Latvijas hokeja izlase starp pasaulē labākajiem

Šoreiz sākotnējā sastāvā no Ziemeļamerikas vadošajās līgās spēlējošajiem hokejistiem ir tikai Dans Ločmelis, kurš no NCAA veiksmīgi iegājis profesionālajā hokejā, AHL sešos mačos sakrājot 12 (3+9) punktus. Savainojumu un ģimenes apsvērumu dēļ no NHL spēlējošajiem izlasei atteikuši Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins, Tampabejas "Lightning" uzbrucējs Zemgus Girgensons un Vankūveras "Canucks" uzbrucējs Teodors Bļugers. Aizsargs Uvis Jānis Balinskis ar Floridas "Panthers" turpina cīņu par otro pēc kārtas Stenlija kausu, bet Amerikas hokeja līgā (AHL) cīņu par Kaldera kausu turpina šosezon NHL debitējušais Rodrigo Ābols, uzbrucējs Sandis Vilmanis un 2023. gada pasaules čempionāta labākais vārtu vīrs Artūrs Šilovs. Kādu no viņiem galvenais treneris Harijs Vītoliņš cer sagaidīt arī uz pasaules čempionātu.