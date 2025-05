Notiesā par draudiem Parīzes olimpisko spēļu skandalozās atklāšanas ceremonijas horeogrāfam, kura veikumā daudzi saskata "ņirgāšanos par reliģiju"

Tiesā ieradās tikai viens no apsūdzētajiem, bet visi septiņi tika notiesāti par kibervardarbību pret 43 gadus veco vīrieti pēc ceremonijas, kas bija gan plaši slavēta, gan izraisīja protestus no kristiešu un galēji labējo grupu puses. Kritika īpaši pievērsta bija mielasta ainai, kurā piedalījās drag mākslinieki, un, pēc dažu domām, tā izsmēja Leonardo da Vinči gleznu "Svētais vakarēdiens", kas attēlo Bībelē nozīmīgu brīdi. Olimpisko spēļu organizatori vēlāk atzina, ka ceremonija radījusi arī negatīvu reakciju un atvainojās par to, ka tās fragmenti izraisījuši aizvainojumu.