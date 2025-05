Latvijas virslīgas mačā "Metta" klubs neielaiž stadionā žurnālistus

"Super Nova" viesos ar 2:0 (0:0) pārspēja "Metta" vienību. Viesiem abus vārtus guva Abdulajs Gejs 85. un 88.minūtē. Viesiem abus vārtus guva Abdulajs Gejs 85. un 88.minūtē. Senegāliešu futbolists izcēlās ar sitieniem no asa leņķa gan no kreisās, gan no labās puses.