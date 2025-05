Kristapa Porziņģa komandas biedrs Džrū Holidejs atkal saņem NBA spēlētāju atzinību par godīgu spēli un ētisku uzvedību

Otro vietu balsojumā ieņēma Džerets Elens no Klīvlendas "Cavaliers", trešais bija Kairijs Ērvings no Dalasas "Mavericks", ceturtais - Šejs Gildžess-Aleksandrs no Oklahomasitijas "Thunder", piektais Dorians Finijs-Smits no Losandželosas "Lakers", bet sestais - Francs Vāgners no Orlando "Magic".