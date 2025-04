VIDEO: Porziņģim ar elkoni pārsit pieri - tas netraucē latvietim samest 20 punktus "Celtics" otrajā uzvarā

Porziņģis laukumā pavadītajās 33 minūtēs un 50 sekundēs neiemeta nevienu no pieciem tālmetieniem, bet realizēja piecus no deviņiem divpunktu metieniem un 10 no 14 soda metieniem. Viņa kontā bija arī 10 atlēkušās bumbas, divas pārtvertas bumbas, divi bloķēti metieni un viena piezīme. Ar latviešu basketbolistu laukumā pašreizējie čempioni guva par 15 punktiem vairāk, kas bija labākais rādītājs no visiem spēles dalībniekiem.