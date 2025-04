Girgensons savā 12. sezonā debitēs Stenlijā kausā pret citu debitantu Balinski

Citu latviešu pārstāvētās komandas šosezon Stenlija kausa izcīņā neiekļuva. Vārtsargam Elvim Merzļikinam un Kolumbusas "Blue Jackets" pietrūka divu punktu līdz "play off" vietai Austrumu konferencē un nācās samierināties ar devīto pozīciju. Savukārt NHL debitanta Rodrigo Ābola vienība Filadelfijas "Flyers", lai arī ieņēma pēdējo 16. vietu Austrumos, no izslēgšanas spēļu zonas atpaliekot 15 punktus. Tikmēr Rietumu konferencē desmitajā pozīcijā finišēja vārtsarga Artūra Šilova un uzbrucēja Teodora Bļugera pāŗstāvētā vienība Vankūveras "Canucks". Komandu no "play off" zonas šķīra seši punkti.