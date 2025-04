Porziņģis pieticīgs uzbrukumā, bet lielisks aizsardzībā; "Celtics" izslēgšanas spēles sāk ar pārliecinošu uzvaru

Porziņģis šajā mačā laukumā bija 25 minūtes un 55 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no sešiem divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem, kā arī izpildīja divus neprecīzus tālmetienus. Viņa kontā bija arī sešas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četras pārtvertas bumbas (visvairāk no visiem spēles dalībniekiem), viens bloķēts metiens, divas kļūdas un viena piezīme. Bostonieši ar Porziņģi laukumā iemeta par 17 punktiem vairāk nekā ielaida, un šajā rādītājā latvietis bija otrs labākais komandā.