Kaspars Daugaviņš apbrīno Ovečkina sasniegto rekordu un cer neieraudzīt Krieviju olimpiskajās spēlēs

Daugaviņš stāsta, ka Latvijas izlases hokejisti būtībā dzīvo īsos nogriežņos, domājot vien pāris dienu uz priekšu. Līdz ar to treniņu un nākamās pārbaudes spēles ir prioritāte, bet līdz meistarsacīkstēm vēl jātiek. Tāpat uzbrucējs apstiprina, ka ir pilnībā atteicies no alkohola, kas arī esot uzlabojis pašsajūtu, neraugoties uz to, ka sportista ikdienā tas tāpat iepriekš neesot bijis pārāk aktuāla tēma. “Es jau kādu laiku vēlējos pilnībā atteikties, un tagad esmu to izdarījis! Vienkārši pieņēmu šo lēmumu, un tagad jūtos ļoti labi,” stāsta Daugaviņš, kurš jau nākamajā rītā pēc pārbaudes spēles pret Somiju esot veiksmīgi nokārtojis Anatomijas eksāmenu Rīgas Stradiņu universitātes C kategorijas treneru programmā.