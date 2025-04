Žagara treneris Jasikevičs atzīts par sezonas labāko Eirolīgā

Vailers-Bebs šosezon bija labākais Eirolīgā pārtverto bumbu rādītājā, izceļoties ar 52 pārtvertām bumbām, kā arī ar 1,6 bumbām esot labākajam vidēji spēlē pārķertajās bumbās. Viņš sakrāja 22,4% no visām "Bayern" spēlētāju Eirolīgā pārtvertajām bumbām, kā arī ar 4,2 izcīnītām atlēkušajām bumbām pamatturnīrā bija labākais aizsargu vērtējumā šajā rādītājā. Balsojumā par labākā aizsardzības spēlētāja trofeju Vailers-Bebs apsteidza Madrides "Real" spēlētāju Valteru Tavarešu, Alfu Dialo no "Monaco", Džerianu Grantu no "Panathinaikos" un pagājušās sezonas uzvarētāju Tomasu Volkapu no Pirejas "Olympiacos".