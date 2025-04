Madrides "Real" ar blīkšķi noliek Čempionu līgas uzvarētāju pilnvaras

Milānas "Inter" mājās spēlēja 2:2 (0:0) ar Minhenes "Bayern", divu maču summā uzvarot ar 4:3. 52. minūtē pēc Leona Goreckas piespēles Harijs Keins pāri vārtsargam Jannam Zommeram raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, izvirzot vadībā Minhenes klubu un divu spēļu summā panākot neizšķirtu. Mājinieki vadībā izvirzījās četru minūšu laikā. Vispirms 58.minūtē pēc Lautaro Martinesa sitiena ar galvu bumba no Jozuā Kimmiha atlec pie Martinesa, un kluba visu laiku labākais vārtu guvējs Čempionu līgā no tuvas distances izlīdzināja rezultātu - 1:1. 61. minūtē pēc Hakana Čalhanolu izpildītā stūra sitiena Benžamēns Pavārs no vārtsarga laukuma ar galvu raidīja bumbu vārtu vidū, gūstot vārtus pret savu bijušo komandu un panākot vadību ar 2:1. 76. minūtē Minhenes klubs rezultātu izlīdzināja, pēc Serža Njabrī centrējuma vārtus ar raidījumu ar galvu vārtu labajā stūrī guva Eriks Daiers - 2:2. Pusfinālā "Inter" tiksies ar "Barcelona".