Mūžībā devusies leģendārās Rīgas TTT basketbola komandas zelta meitene Mārīte Jansone - Smalkā

"12.04.2025 plkst. 14.00 Talsu novada, Ģibuļos, TTT zelta meitene Mārīte Jansone - Smalkā tika pavadīta mūžībā. Es nezinu no kura laika, skolas, studiju vai basketbola, bet TTT meistarkomandā visi tevi dēvēja par Džonsiku. Toreiz jau par to nedomājām, bet tagad saprotu, ka tā iesauka bija angliskais tulkojums no Tava uzvārda."