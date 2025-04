FOTO: uz starta pat olimpieši. Ķīšezera krastā pulcējas Latvijas rogaininga zieds

Trīs stundu MTB distancē bija ļoti spēcīga konkurence, atkal dalībnieku skaitam pārsniedzot 70. Lai arī nepiedalījās pagājušās sezonas kopvērtējuma uzvarētājs un pirms trim nedēļām pirmo vietu ieguvušais Raits Muižnieks, tas visticamāk nebūtu ietekmējis uzvarētāju, jo labāk nekā pirmajā posmā jutās un līdz ar to daudz labāku sniegumu rādīja Eiropas čempionātā divdesmitniekā tikušais Mārtiņš Linde, kuram 178 punkti. Vēl virs 170 punktiem nopelnīja un piecus no Lindes atpalika pasaules un Eiropas čempionātu dalībnieks no Igaunijas Prīts Popū, kuram ar 168 un 165 punktiem sekoja arī lielajos čempionātos startējušie latvieši – trīsdesmitniekā pasaules čempionātā iekļuvušais Edgars Bričonoks un pirms trim gadiem labākais no latviešiem Eiropas čempionātā MTBO sprintā Aivis Zetmanis.