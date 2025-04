Jokičs kļūst par trešo NBA vēsturē pamatturnīrā vidēji spēlē "triple-double" sakrājušo basketbolistu

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Bostonas "Celtics" piektdien mājās ar 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19) uzvarēja Šarlotas "Hornets" komandu. Porziņģis laukumā pavadītajās 18 minūtēs un 17 sekundēs realizēja divus no septiņiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem, bet nerealizēja nevienu no četriem divpunktu metieniem. Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, kā arī komandā sliktākais +/- rādītājs -3.