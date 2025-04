VIDEO: Luka Dončičs atgriežas Dalasā ar žilbinošu sniegumu un pārliecinošu uzvaru

"Nuggets" ar bilanci 42-38 šobrīd Rietumu konferencē ieņem ceturto pozīciju, taču vietu "play off" vēl nav garantējusi, jo tuvākajiem sekotājiem ir tikai par vienu vai divām uzvarām mazāk. Divu zaudējumu gadījumā var nākties sezonu turpināt nevis "play off", bet igan "play-in" fāzē. "Kings" ar bilanci 39-41 konferencē ieņem devīto pozīciju un garantējuši vietu "play -in".