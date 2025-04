Divkārtējo olimpisko čempionu, "Krievu tanku" Sadulajevu neielaiž Slovākijā uz Eiropas čempionātu brīvajā cīņā

Pirms 2024. gada Parīzes olimpiskajām spēlēm Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) publicēja to Krievijas sportistu uzvārdus, kuriem atļauts piedalīties kā neitrāliem sportistiem. To skaitā bija desmit Krievijas cīņas sporta veidu pārstāvju, taču Sadulajevs to vidū nebija minēts. Olimpiādei nepielaida Krievijas agresijas atbalstītājus, kā arī sportistus, kam ir sakari ar agresorvalsts armiju vai drošības spēkiem. Sadulajevs savulaik paspēja pazīmēties Kremļa organizētajos “Z patriotu” pasākumos.