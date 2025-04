Verstapens Japānas "Grand Prix" kvalifikācijā negaidīti izgriež pogas "McLaren" pilotiem

Verstapens trešajā kvalifikācijas kārtā savu ātrāko apli veica minūtē un 26,983 sekundēs, par 0,012 sekundēm pārspējot "McLaren" pilotu Lendo Norisu, kurš sacīksti sāks no otrās pozīcijās. Trešais kvalifikācijā bija otrs "McLaren" pilots Oskars Piastri, ceturto labāko rezultātu sasniedza Šarls Leklērs ("Ferrari"), kuram sekoja abi "Mercedes" piloti Džordžs Rasels un Kimi Antonelli, ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā pozīcijā. Septītā starta vieta tika sezonas debitantam Isakam Hadžaram no RB, astotais ātrākais kvalifikācijā bija Lūiss Hamiltons ("Mercedes"), devīto vietu ieņēma Aleksandrs Albons ("Williams"), kamēr no desmitās vietas sacīkstē startēs Olivers Bērmans ("Haas").