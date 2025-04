Toms Andersons: atšķirība starp Šveices augstākajām līgām nav tik liela

Latvietim nākamā sezona būs jau piektā "La Chaux-de-Fonds" rindās un viņš norādīja, ka ir priecīgs par to, ka komanda uzticas un dod tik lielu lomu. "Es gūstu lielāko baudu no hokeja, kad varu spēlēt līdera lomu, pavadīt ļoti lielu laiku uz ledus. Tāpēc arī es spēlēju, lai varētu no tā gūt baudu. Mums lielākā daļa komandas paliek gadu no gada, esam saspēlējušies, tāpēc arī mums diezgan labi iet. Šogad varbūt nesanāca tik labi izslēgšanas spēlēs, bet nevar jau vienmēr uzvarēt," skaidroja uzbrucējs.