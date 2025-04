Kapteinis Daugaviņš un studenti: hokeja pavasara ievadā Latvijas izlasei pirmā pārbaudes spēle 

Visdrīzāk par zināmāko Austrijas izlases hokejistu var uzskatīt Vīnes “Capitals” aizsargu Dominiku Hainrihu, kuram karjerā jau deviņu pasaules čempionātu pieredze. Šveices augstākās līgas “Ambri-Piotta” sastāvā šo sezonu pavadījis uzbrucējs Dominiks Cvergers (50 spēlēs 3+11, četru pasaules čempionātu dalībnieks). Toma Andersona un Sanda Smona komandas biedrs Šveices pēc spēka otrās līgas klubā “La Chaux-de-Fonds” bijis uzbrucējs Olivers Ahermans, bet NCAA Ņūhempšīras universitātē Martina Laviņa un Kristapa Skrastiņa komandas biedrs ir aizsargs Luiss Lindners. Vārtsargu līniju pagaidām veidos Austrijā spēlējoši hokejisti – Jakobs Brandners no Insbrukas vienības, Patriks Millers no Klāgenfurtes U-20 komandas un Nikolass Vīzers no Grācas “99ers”. Debiju Austrijas izlases sastāvā var piedzīvot tikai 19 gadus vecais aizsargs Aleksanders Rēbernigs.