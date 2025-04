LOV un LOK aicina efektivizēt Sporta ārstu sertifikāciju

Pašreizējā sporta ārstu rezidentūras programmā ir iekļauts kardioloģijas cikls, taču pēc tās beigšanas sporta ārsti nesaņem sertifikātus, kas apliecinātu viņu kompetenci elektrokardiogrāfijas (EKG) vai ehokardiogrāfijas (EHO) metodēs. Šis trūkums ierobežo sporta ārstu spējas patstāvīgi un efektīvi veikt svarīgus izmeklējumus, kas ir būtiski sportistu veselības novērtēšanai un uzraudzībai.



Lai risinātu šo situāciju, LOV un LOK aicina apsvērt ierosinājumus sporta ārstu rezidentūras laikā nodrošināt iespēju iegūt sertifikātu izmeklēšanas metodē Fiziskās slodzes tests ar EKG monitorēšanu (M 201) vai ieviest izmaiņas, kas nodrošinātu pirmos soļus ceļā uz šo sertifikātu, rezidentūras laikā iegūstot padziļināto EKG sertifikātu. Kā arī iekļaut rezidentūras programmā skrīninga ehokardiogrāfijas metodes apguvi, piedāvājot iespēju iegūt sertifikātu metodē Skrīninga EHOkg (M 211) tiem sporta ārstiem, kuri to vēlas.



Šādi uzlabojumi palielinātu sporta ārstu kapacitāti un uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Sporta ārsti varētu dziļāk un kvalitatīvāk veikt veselības pārbaudes, kas ir svarīgas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kā arī senioru sportistu grupām, kuras mūsdienās kļūst arvien lielākas. Tas palīdzētu atslogot kardiologus un samazinātu rindas uz pārbaudēm. Skrīninga izmeklējumu veikšana praktiski veseliem sportiskiem cilvēkiem palīdzētu efektīvāk izmantot kardiologu resursus nopietnāku patoloģiju diagnostikai un ārstēšanai. Kā arī veicinātu sporta ārstu nozīmības un aktualitātes pieaugumu, līdz ar to lomu sportot gribētāju dzīvēs. Tas palielinātu sporta ārstu lietderīgumu medicīnas aprūpes sistēmā, nākotnē vēl vairāk attīstot sporta ārsta tēla sasaisti ar sabiedrības veselību un cilvēku izpratni par to, ka pārbaudīt veselību priekš sporta aktivitāšu veikšanas ir jāiet pie sporta ārsta, bet sirds problēmu risināšana ir jāveic pie kardiologa.



Šādi ierosinājumi ir saskaņā ar Eiropas Sporta Medicīnas federācijas (EFSMA) rekomendācijām un sporta ārstu rezidentūras apmācības aprakstu, kas ietver prasību pēc kompetences slodzes testos ar EKG monitorēšanu.