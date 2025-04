NBA līdervienībai "Thunder" 10. uzvara pēc kārtas; "Lakers" pārspēj spēcīgos "Rockets"

Rietumu konferences un visas līgas labākā komanda bija pārāka ar 145:117 (29:18, 45:22, 40:34, 31:43), svinot 28 uzvaru 29 spēlēs pret Austrumu konferences vienībām. Savā laukumā "Thunder" otras konferences komandas uzvarējusi visās 14 spēlēs. Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 31 punktu bija no rezervistu soliņa maču uzsākušais Deriks Aizeja Džo, 27 punkti un 12 rezultatīvas piespēles Šeja Gildžesa-Aleksandra kontā, bet 23 punktus guva Džeilens Viljamss. Viesu sastāvā septiņi spēlētāji guva desmit vai vairāk punktus, bet rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Dževons Kārters. Šī vienam no "Bulls" līderiem austrālietim Džošam Gidijam bjia atgriešanās Oklahomasitijā, no kurienes starpsezonā tika aizmainīts pret Aleksu Karuso.