Ostapenko saglabā pozīcijas; Štrombaham jūtams kāpums

Ranga pirmajā pieciniekā izmaiņu nav, un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka, amerikāniete Korija Gofa, amerikāniete Džesika Pegula un ASV pārstāve Medisona Kīza. No septītās uz sesto vietu pakāpusies itāliete Jasmīne Paolīni, kura apsteigusi krievieti Mirru Andrejevu. Kāpumu no devītās uz astoto vietu veikusi ķīniete Džena Cjiņveņa, no 11. pozīcijas uz devīto vietu pacēlusies spāniete Paula Badosa, bet labāko desmitnieku noslēdz divas pozīcijas zaudējusī Jeļena Ribakina no Kazahstānas.