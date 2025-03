"Ferrari" vadītājs nepadodas: cīņa par titulu nav beigusies

“Ir jānošķir diskvalifikācija, kas iegūta riskējot, no diskvalifikācijas, kas iegūta krāpjoties,” uzsver “Ferrari” vadītājs. “F-1 spēles mērķis ir strādāt uz visu parametru robežas. It visā. Tikt līdz pēdējam mašīnas svara gramam, līdz grīdas plāksnes pēdējai milimetra desmitdaļai, padarīt antispārnu lokanu līdz pēdējam milimetram. Jo lielāks spiediens ir no konkurentiem, jo spraigāka ir cīņa, jo vairāk vajag pietuvoties šīm robežām un uzņemties lielāku risku.”