VIDEO: kā nosegt Jokiču, Latvija kā viena no favorītēm un gaidām spēli pret igauņiem

Kamēr Dairis Bertāns par mērķi sauca cīnīšanos par augstākajām vietām, tad LBS ģenerālsekretārs mērķu izvirzīšanā bija izvairīgāks. “Saukt rezultātu būtu nekorekti. Astotdaļfinālā var būt visādi - var nākt pretī arī Lietuva. Būs jāiet un jācīnās. Jākoncentrējas uz katru spēli,” pauda funkcionārs. “Gaidas ir mainījušās. 2015. gadā bijām priecīgi tikt ārā no grupas. Šoreiz paši esam uzstādījuši to latiņu, ka ar to nepietiks. Tā ir visaugstākā,” izteicās Bertāns. B grupā bez Lietuvas un Somijas spēlēs arī Vācija, Melnkalne, Zviedrija un Lielbritānija. Pret kādu no šīm izlasēm paredzēts duelis par vietu ceturtdaļfinālā.