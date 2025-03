Cipruss: "Ja redzam Eiropas vidējo basketbola līmeni, tad nav ne labu un ne sliktu izložu"

"No Zviedrijas atbrauktu vairāk nekā no Portugāles, bet tajā pašā laikā čehi ir, iespējams, labāk nekā Itālija, jo lielās valstis vairāk koncentrējas uz izslēgšanas spēļu fāzi. Lielāka interese noteikti būs "play-off" fāzē, jo zvaigznes, ko mēs redzēsim septembrī, kad sāksies astotdaļfināli un ceturtdaļfināli, tāds zvaigžņu sabraukums Rīgā nebūs nekad. Kaut ko tādu varam redzēt tikai NBA "All Star" spēlē," skaidroja LBS ģenerālsekretārs.