Porziņģa spožais sniegums veicina "Celtics" septīto uzvaru pēc kārtas

Porziņģis spēlēja 28 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā viņš realizēja sešus no desmit divu punktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Viņš arī tika pie astoņām bumbām zem groziem, divām rezultatīvām piespēlēm, diviem bloķētiem metieniem, divām kļūdām un trīs piezīmēm, iekrājot +/- rādītāju +27.