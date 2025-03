Djego Maradonas nāves lietā arestēts viņa miesassargs

Viena no futbolista pieciem bērniem Jana, kas ir prasītāja šajā lietā, kopā ar saviem brāļiem un māsām, kā arī Maradonas māsām, tiesai pastāstīja, ka viņa ar savu māsu Hianinnu bija apciemojušas savu tēvu nedēļu pirms viņa nāves, bet viņš ir bijis "sliktā noskaņojumā". Viņa pastāstīja, ka Maradonas psihologs, kurš ir viens no apsūdzētajiem, ieteicis viņām atturēties no turpmākām vizītēm, "līdz Maradona lūgs tikšanos ar ģimeni".