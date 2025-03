Rīga kļūst par Eiropas basketbola centru. Latvijas vīriešu izlase noskaidros pretinieces “Eurobasket 2025”

Tieši ar pretinieka noskaidrošanu no sestā groza sāksies izlozes procedūra. No piektā groza Latvija izvēlējās Igauniju, bet no ceturtā groza var iegūt Turciju, Gruziju vai Izraēlu. Turcijas sakarā FIBA Eiropas valde pieņēma lēmumu neļaut tai tikt ielozētai C grupā pie Kipras un Grieķijas (Turcija un Grieķija jau gadu desmitiem cīnās par savām interesēm Kiprā un šī Vidusjūras sala būtībā ir sadalīta divās daļās) , līdz ar to tā atradīsies vai nu A grupā Latvijā, vai D grupā Polijā. No trešā groza ielozēs Itāliju, Melnkalni vai Čehiju, bet no pirmā groza pretiniekos var trāpīt jebkura no četrām basketbola lielvalstīm - Serbija, Spānija, Francija vai Vācija.