Lietuvas futbolisti atspēlē divu vārtu deficītu un negaidīti tiek pie punkta pret Somiju

G grupas spēlē jau 17. minūtē viesi bija vadībā ar 2:0. Jau veturtajā minūtē Kāns Kairinens pie viņa no mājinieku spēlētāja atlēkušo bumbu no tuvas distances trieca tukšos vārtos, bet 16. minūtē Edvins Girdvainis savā soda laukumā pārkāpa noteikumus, un Joels Pohjanpalo pēc pauzes pirms sitiena no 11 metru atzīmes raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 0:2. Spēles 39. minūtē viens no slovēņu kluba "Celje" līderiem Armands Kučis vienus vārtus atguva, bet 69. minūtē mājinieki rezultātu izlīdzināja - 2:2, kad Gvids Gineitis ar tālsitienu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī.