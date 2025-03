Latvijas izlases vārtsargs Krišjānis Zviedris pēc spēles Vemblijā: "Neko vairāk nevarēju izdarīt"

Zviedris atklāja, ka mača ievadā bijis grūti pierast pie tā, kādā ātrumā un meistarības līmenī norisinās mačs, taču pēc tam, kad izdevies ar to aprast, spēle ritējusi vieglāk. "Tā bija mana pirmā šāda līmeņa spēle. Pirmās piecas minūtes nevarēju saprast, kas notiek uz laukuma. Tie ātrumi bija pavisam citi un jau no pirmajām minūtēm mēs bijām dziļi savā aizsardzības zonā. Uzreiz varēja just ātrumus pavisam citādākus, bet, kad piegāja kādas piecas vai desmit minūtes, tad jau tu lēnām adaptējies un ir okei," stāstīja vārtsargs.