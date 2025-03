Savaļnieks skaidro sava savainojuma nopietnību un norāda, ka spēles temps neesot bijis nemaz tik augsts

Latvija izcila iespēja izvirzīties vadībā bija pirmajā puslaikā, kad pēc pretinieku kļūdas Vladislavs Gutkovskis tika pie bumbas un ar sitienu no asa leņķa to raidīja garām vārtiem. "Es to piespēli laikam izdarīju diezgan neērtu viņiem, jo bija nedaudz nesaprašanās starp aizsargu un vārtsargu, bumba bija tieši starp viņiem. Viņi uztaisīja rupju kļūdu, pie kuras mēs varējām gūt vārtus, bet mēs diemžēl to neizdarījām," uzsvēra Savaļnieks.