"Manuprāt, nospēlējām labi!" Latvijas futbola izlases treneris rezultātu pret Angliju uzskata par taisnīgu

"Sacentāmies ar ļoti labiem spēlētājiem, vieniem no labākajiem pasaulē. Jārēķinās ar to, ka viņi var gūt vārtus arī no šādām situācijām. Man viena no svarīgākajām lietām bija tā, ka situācijās, kad mums bija bumba, centāmies spēlēt futbolu. Tas mani priecēja," turpināja treneris.