Nikolato: Vemblijā centīsimies parādīt savu labāko spēli

Itāļu speciālists skaidroja, ka Latvijas futbolistiem vairāk ir jādomā par to, kā pašiem aizvadīt atzīstamu spēli, mazāk pirms mača domājot par pretiniekiem. "Šobrīd neuztraucamies par pretiniekiem, vairāk domājam par sevi. Domājam par to, ko varam parādīt spēlē. Ir liela atšķirība starp abām komandām, taču mēs to jau zinājām iepriekš un nav par to jādomā pārāk daudz. Jādomā tikai par savu sniegumu," izcēla treneris.