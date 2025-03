Kurucam 18 punkti UCAM uzvarā ACB mačā; Šteinbergam astoņi punkti "Baxi" zaudējumā

Šteinbergs 17 minūtēs un 52 sekundēs laukumā realizēja vienu no trijiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, kļūda, divas pārķertas bumbas, trīs noteikumu pārkāpumi, divas izprovocētas piezīmes pretiniekiem, +/- rādītājs -16 un efektivitātes koeficients pieci.