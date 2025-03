Kurucs līmenī, Bertāns uzvar Slovēnijā; Blumbergam, Pasečņikam un Šiliņam mainīgas sekmes

R.Kurucs 31 minūtē un sešās sekundēs laukumā realizēja divus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un visus astoņus soda metienus. Viņš sakrāja arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, divas pārķertas bumbas, četrus noteikumu pārkāpumus, piecas izprovocētas piezīmes pretiniekiem, +/- rādītāju +13 un efektivitātes koeficientu 17. Rezultatīvāks par Kurucu uzvarētāju rindās bija vien Dilans Eniss, gūstot 28 punktus. A.Kurucs 26 minūtēs un 44 sekundēs laukumā realizēja vienu no četriem tālmetieniem, bet netrāpīja grozā visus trīs divpunktu metienus. Viņš sakrāja arī trīs atlēkušās bumbas, rezultatīvu piespēli, kļūdu, trīs noteikumu pārkāpumus, +/- rādītāju -5 un efektivitātes koeficientu -3. Rezultatīvākais mājiniekiem ar 16 punktiem bija Dominiks Mavra.